Эксперт: радикальное сокращение количества парковок ударит по всем горожанам

Если предлагаемые сегодня меры по сокращению парковочных мест рядом с домами будут утверждены, то россияне столкнутся с массой проблем, причем даже те, у кого машин нет. Водители начнут парковаться везде, в том числе на газонах и детских площадках, предупредил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН.

Эксперт напомнил о Градостроительном кодексе, по которому предполагается, что при строительстве нового дома застройщик должен учитывать обустройство парковки на нужное число мест. Отмена этой нормы станет причиной проблем для россиян, а машины начнут парковаться везде — даже в неположенных местах, подчеркнул специалист. Уже сегодня около высоток нет свободных мест, так как там много автомобилей, напомнил он.

«Когда парковочных мест будет не хватать, автомобили будут размещаться где угодно — на газонах, в районе детских площадок, будут перегораживать проезд и проход другим людям. В конце концов, это ударит не только по автомобилистам, но и по всем горожанам», — подчеркнул Похмелкин.

Напомним, в России намерены сократить количество парковок около жилых домов. Соответствующую «дорожную карту» внес в правительство Минстрой. Документ предполагает внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В случае одобрения, вступить в силу изменения могут в 2026 году.

Ранее россияне на фоне идеи сократить количество парковок ответили, где оставляют авто.