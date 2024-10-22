Российский авторынок опустился на третье место в европейском рейтинге

Российский автомобильный рынок в сентябре текущего года опустился со второго на третье место в Европе. Об этом сообщает «Автостат».

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), лидером в сентябре стала Великобритания, где было продано 275 239 машин – на 1% больше, чем в сентябре 2023-го. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 208 848 единиц (-7%).

Если при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то она заняла третью позицию в рейтинге. По данным «Автостата», объем продаж новых легковых автомобилей в РФ по итогам сентября составил 150 879 штук (+36,7%). Резкий рост связан с повышением с 1 октября утильсбора, в связи с чем многие покупатели стремились приобрести автомобиль до этой даты.

Также агентство сообщило, что по итогам сентября 2024 года российские автодилеры продали 93,1 тыс. новых легковых машин китайских брендов. Этот показатель является рекордным за все время присутствия «китайцев» на российском рынке.

Ранее сообщалось, что в России снизились продажи подержанных автомобилей.