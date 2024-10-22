Российский авторынок стал третьим в Европе

Российский автомобильный рынок сталь третьим по продаже автомобилей в Европе. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). В августе он находился на втором месте.

На первом месте по продажам автомобилей в Европе оказалась Великобритания. В сентябре там было продано 275 тыс. машин. На втором месте находится Германия с показателем 208 тыс. автомобилей. Третий результат показала Россия – 150 тыс. авто. Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 139 тыс. машин.

На пятом месте находится Италия. По итогам сентября 2024 года продажи автомобилей составили 121 тыс. автомобилей.

До этого стало известно, что в июле — августе 2024 года самыми популярными китайскими автомобилями на российском вторичном рынке стали Changan Uni-K, Geely Coolray, Haval F7 и F7x.

Быстрее всех из них в июле продавался Geely Coolray: в среднем автомобиль находил нового хозяина за 37 дней, а его цена составляла 1,84 млн рублей. Объявления с Uni-K, за который просили 2,9 млн рублей, висели в среднем по 50 дней.

В августе в топ-5 из июльских лидеров остались только Changan Uni-K, Geely Coolray и Haval F7. Средняя цена Uni-K опустилась до 2,81 млн — но срок продажи увеличился до 56 дней. Coolray подорожал на 7%, а срок продажи вырос на шесть дней.

Ранее сообщалось, что в России снизились продажи подержанных автомобилей.