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Стало известно, во сколько обойдется владение кроссовером Geely Atlas

НАПИ: за 5 лет на содержание Geely Atlas придется потратить 2,7 млн рублей

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Geely

За пять лет владельцы китайского кроссовера Geely Atlas потратят на его обслуживание 2,7 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Geely Atlas обойдется в 35,82 рубля. За год получается сумма 537,3 тыс. рублей, за пять лет — 2,69 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Luxury составляет 3,3 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого Jetour раскрыл российские цены нового кроссовера X50. Рекомендованная цена автомобиля в минимальной комплектации составляет 1,99 млн рублей.

В базовой версии Jetour X50 оснащен атмосферным мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и механической пятиступенчатой трансмиссией. Среди оборудования — подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, электрический «ручник», климатическая установка с ручным управлением.

X50 со средним уровнем оснащения предлагается за 2,29 млн рублей. Такой автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом», а к его оснащению добавлены светодиодные фары, электропривод водительского кресла и площадка для зарядки смартфонов. В максимальной комплектации с теми же агрегатами X50 стоит 2,44 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне купили рекордное количество китайских автомобилей.

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