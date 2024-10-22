Названы самые популярные подержанные автомобили у россиян

В России в сентябре 2024 года самым продаваемым автомобилем с пробегом стал отечественный ВАЗ-2107. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в начале нынешней осени стал седан Lada 2107, причем это происходит уже восьмой месяц подряд. В сентябре россияне купили 11,8 тыс. вазовских «семерок», — говорится в сообщении агентства.

Далее следуют Kia Rio (11,4 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (11 тыс. ед.). Четвертую строчку рейтинга занимает хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (9,9 тыс. ед.). В пятерку лидеров вторичного рынка снова попал Ford Focus, сентябрьский результат которого составил 9,7 тыс. единиц.

До этого стало известно, что в июле — августе 2024 года самыми популярными китайскими автомобилями на российском вторичном рынке стали Changan Uni-K, Geely Coolray, Haval F7 и F7x.

Быстрее всех из них в июле продавался Geely Coolray: в среднем автомобиль находил нового хозяина за 37 дней, а его цена составляла 1,84 млн рублей. Объявления с Uni-K, за который просили 2,9 млн рублей, висели в среднем по 50 дней.

В августе в топ-5 из июльских лидеров остались только Changan Uni-K, Geely Coolray и Haval F7. Средняя цена Uni-K опустилась до 2,81 млн, — но срок продажи увеличился до 56 дней. Coolray подорожал на 7%, а срок продажи вырос на шесть дней.

Ранее сообщалось, что в России снизились продажи подержанных автомобилей.