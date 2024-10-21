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Следком возбудил уголовное дело из-за фонтана антифриза, залившего пассажиров автобуса

СК: в Коломне возбудили дело после ожогов от раскаленного антифриза у пассажира

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело из-за получения ожогов пассажиром автобуса в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 19 октября текущего года пассажир рейсового автобуса получил ожоги различной степени тяжести в результате внезапного разлива раскаленной технической жидкости по салону транспортного средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что устанавливаются все причины произошедшего.

Струя горячего антифриза облила шестилетнюю девочку и ошпарила ее отца Феликса, когда они ехали в автобусе в подмосковной Коломне.

Они сели в автобус №3 у ДК «Цементник». Через пару остановок автобус затарахтел, в салоне запахло топливом. Вдруг крышку люка в районе пассажирских сидений сорвало и оттуда ударила горячая жидкость розового цвета.

По словам Феликса, он получил ожог 1-2-й степени голеностопа. У ребенка, также облитого антифризом, шок. Мужчина написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных в происшествии.

До этого подросток едва не сгорел заживо в учебной машине в Свердловской области. Об этом сообщает Ural Mash.

Так, 17-летний Игорь пошел на курсы по вождению в Талицкий лесотехнический колледж весной прошлого года. Во время практического занятия в автомобиле лопнул радиатор — в салон полился тосол, парню обожгло руки и ноги. Инструктора рядом не было.

Компенсацию автошкола платить отказалась. Мать подала иск и отсудила 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что автомобилист в Люберцах получил сильные ожоги при взрыве радиатора.

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