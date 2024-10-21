Перечислены китайские автобренды, которые подняли цены после роста утильсбора

После резкого увеличения утилизационного сбора на автомобили в России (вступило в силу с 1 октября) шесть китайских брендов увеличили цены на автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

В октябре на 50 тыс. рублей подорожали кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus, цены на внедорожники Tank 300 выросли на 50 тыс. рублей, на Tank 500 — на 100 тыс. рублей. Также подорожали все модели Geely: прибавка составила от 45 тыс. рублей в случае с седаном Emgrand до 106 тыс. рублей для кроссовера Monjaro.

Кроссовер Belgee X50 подорожал на 57 тыс. рублей, а Х70 — на 70 тыс. рублей. Первые две комплектации кроссовера Knewstar 001 выросли в цене на 90 тыс. рублей, у Haval подорожали модели H3 и H9 на 50 и 100 тыс. рублей соответственно, а для M6 на 50 тыс. рублей снизился размер скидки.

Ранее в Москве выставили на продажу 32-летний ВАЗ-2106 по цене новой Lada Granta.