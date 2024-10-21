На видео попал момент ДТП с грузовиком, упавшим на рельсы в Петербурге

Камера запечатлела момент ДТП с грузовиком на мосту в Санкт-Петербурге. После этого машина упала на железнодорожные пути. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Судя по видео, тягач с прицепом ехал на высокой скорости по мосту и перевернулся. Причина такого маневра неизвестна.

Инцидент произошел сегодня в 9 часов утра в районе поселка Шушары, недалеко от Санкт-Петербурга. Дымящаяся фура с языками пламени завалилась на бок и перегородила Московское шоссе. По предварительным данным, водитель не выжил. На месте ДТП образовался затор. По факту аварии полиция проводит проверку.

До этого МЧС Чечни в своем Telegram-канале опубликовало видео взрыва на АЗС в Грозном 12 октября.

Кадры с места событий свидетельствуют, что взрыв произошел после прибытия пожарных на место ЧП. Тем не менее сами спасатели не пострадали. Однако одна из цистерн заправки после взрыва влетела в ворота частного дома.

Ранее стали известны подробности падения в Москву-реку автомобиля с тремя девушками.