Рассекречена люксовая версия Geely Coolray

Компания Geely рассекретила новый кроссовер Binyue L (в России известен под названием Coolray). Об этом сообщает Autohome.

По сравнению с уже продаваемыми моделями Binyue (Coolray), автомобиль в исполнении L получил значительные изменения в дизайне. У него оригинальная решетка радиатора и бампер с хромированной отделкой. Также предусмотрен спойлер на двери багажника. Кроссовер оснащается 18-дюймовыми колесными дисками с узором на спицах.

Для Binyue L предусмотрено два варианта отделки интерьера, в бело-синей и черно-желтой цветовой гамме. На передней панели — 14-дюймовый экран медиасистемы. Также автомобиль снабжен широким набором систем помощи водителю — в том числе функция удержания машины в полосе, распознавания дорожных знаков.

Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 180 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

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