В Москве выставили на продажу ВАЗ-2106 за 1,2 млн рублей

В Москве выставлен на продажу 32-летний седан ВАЗ-2106 с минимальным пробегом по цене новой Lada Granta. Об этом сообщает «За рулем».

Автомобиль, выпущенный в 1992 году, сохранился в состоянии нового и с пробегом 2,5 тыс. км. Продавец оценил «шестерку», сохранившуюся без следов коррозии и не подвергавшуюся реставрации в 1,2 млн рублей. За сравнимую сумму в России можно приобрести Lada Granta в максимальной комплектации.

Сделанная ВАЗом в 1992 году «шестерка» снабжена карбюраторным двигателем 1.3 мощностью 69 л.с. и механической трансмиссией. У автомобиля хромированная решетка радиатора. В салоне установлены кресла со светло-серой тканевой обивкой и внутренней отделкой дверей того же цвета.

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