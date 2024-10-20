Автобус с пассажирами задымился в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задымился автобус. Видео опубликовал Telegram-канал «ДТП И ЧП СПб».

На видео видно, как автобус заволокло дымом. За кадром слышны испуганные возгласы очевидцев. По их словам, сработала система пожаротушения.

По данным «Фонтанки», представитель компании-перевозчика «Домтрансавто» заявил, что до пожара дело не дошло.

«Было ложное срабатывание системы пожаротушения. На видео не дым, а порошковый огнетушитель. Срабатывает пожарная система, патрон приводит в действие пожаротушитель, и создается впечатление, что возгорание, хотя его не было», — пояснили в компании.

За 2023 год в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее под Санкт-Петербургом автобус с пассажирами загорелся на ходу.