Цистерна с пропаном загорелась на АЗС в Уфе

В Уфе цистерна с пропаном загорелась у автозаправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Башкортостан».

«Сегодня ранним утром в Уфе на автозаправочной станции в отсеке двигателя цистерны с пропаном произошло воспламенение газовоздушной смеси. Водитель потушил горение огнетушителем до прибытия сотрудников МЧС России», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место инцидента пожарные провели проливку очага возгорания.

До этого МЧС Чечни в своем Telegram-канале опубликовало видео взрыва на АЗС в Грозном 12 октября.

Кадры с места событий свидетельствуют, что взрыв произошел после прибытия пожарных на место ЧП. Тем не менее, сами спасатели не пострадали. Однако одна из цистерн заправки после взрыва влетела в ворота частного дома.

Взрыв на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

Ранее автоэксперты объяснили, почему на заправках происходят взрывы.