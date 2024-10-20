Крупное ДТП парализовало движение на востоке Москвы

Восемь автомобилей столкнулись на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

«Восемь машин столкнулись на 63-м километре внутренней стороны МКАД. Минимум три человека пострадали, сообщил наш источник. От удара автомобили разбросало по всем полосам», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», на месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 2,5 км. В ведомстве призвали автомобилистов искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Петербурге произошло ДТП с участием мужчины, который после аварии вышел из автомобиля с балалайкой.

Инцидент случился на улице Костюшко. По данным СМИ, мужчина на иномарке не справился с управлением и врезался в машину марки Lada.

На кадрах с места инцидента видно, что Range Rover получил повреждения. Автомобиль второго участника аварии перевернулся. Известно, что в нем находились младенец и двое взрослых. Приехавшие на место медики госпитализировали всех троих в состоянии средней степени тяжести. О характере травм информация отсутствует.

Ранее в Москве из-за серьезного ДТП с такси пострадали два ребенка.