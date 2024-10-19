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В Москве из-за жесткого ДТП с такси пострадали дети

В Москве из-за серьезного ДТП с такси пострадали два ребенка

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

В Москве произошла серьезная авария с участием двух автомобилей такси. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На Волгоградском проспекте произошло столкновение двух автомобилей такси из-за выезда одного из них на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали два ребенка. Подробности об их состоянии неизвестны.

До этого в Петербурге произошло ДТП с участием мужчины, который после аварии вышел из автомобиля с балалайкой.

Инцидент случился на улице Костюшко. По данным СМИ, мужчина на иномарке не справился с управлением и врезался в машину марки Lada.

На кадрах с места инцидента видно, что Range Rover получил повреждения. Автомобиль второго участника аварии перевернулся. Известно, что в нем находились младенец и двое взрослых. Приехавшие на место медики госпитализировали всех троих в состоянии средней степени тяжести. О характере травм информация отсутствует.

Ранее МКАД парализовало из-за массового ДТП.

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