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Стало известно, на какие автомобили россияне тратят больше всего

«Автостат»: больше всего денег россияне тратят на новые Lada и Geely

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Geely

По итогам 9 месяцев 2024 года россияне потратили на новые легковые автомобили 3,6 трлн рублей, среди отдельных марок наибольшие затраты пришлись на Lada и Geely. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На покупку автомобилей отечественной Lada жители России потратили с января по сентябрь включительно 416 млрд рублей. Еще 415 млрд рублей пришлось на машины китайской Geely. На третьем месте китайский Haval с результатом 362 млрд рублей, за ним следует Chery (349 млрд рублей) и Changan (237 млрд рублей). На эти марки приходится почти половина российского авторынка в денежном выражении.

В количественном выражении авторынок России вырос в 2024 году на 61%, а в денежном — на 73%. С января по сентябрь 2023 года россияне потратили на новые легковые машины 2,08 трлн рублей.

Ранее главред «За рулем» спрогнозировал, когда россияне перестанут скупать новые автомобили.

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