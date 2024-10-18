Водитель сбил и увез на капоте пристава в Кузбассе

В Киселевске Кемеровской области автовладелец-должник сбил судебного пристава и увез его на капоте своего автомобиля. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел на Гормашевской улице. Приставы приехали к мужчине, чтобы арестовать его автомобиль.

«В результате наезда сотрудник оказался на капоте автомобиля фигуранта и продолжал находиться на нем в процессе передвижения подозреваемого по улицам города», — отмечается в сообщении СК.

В результате злоумышленнику перегородил дорогу грузовик, водитель которого заметил, что машина едет с человеком на капоте. Там же должник задним ходом наехал на инспектора ГАИ.

Поездка с приставом на капоте продолжалась около 10 км, до самого Прокопьевска, уточняет Telegram-канал Readovka.

На автовладельца Зограка Давтяна у приставов заведено 29 исполнительных производств на сумму около 500 тыс. рублей, уточняется на сайте регионального управления ФССП.

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