Представлен самый мощный дорожный Ferrari

Итальянский производитель суперкаров Ferrari представил новую флагманскую модель F80, которая пришла на смену Ferrari LaFerrari.

В отличие от предшественницы, которую приводил в движение мотор V12, новая F80 оснащена бензиновым двигателем V6 на 900 л.с. и тремя электромоторами. Суммарная мощность гибридной трансмиссии — 1200 л.с. В ходе разработки мотора инженеры увеличили давление в камере сгорания и перекалибровали коробку передач. Ferrari F80 стал самым мощным автомобилем, созданным за всю историю марки. До «сотни» он разгоняется за 2,15 с, а отметки в 200 км/ч достигает через 5,75 с.

Автомобиль снабжен подъемными дверями-«ножницами» и выдвижным антикрылом в задней части кузова. Кузов-монокок суперкара изготовлен из углеволокна и композитных материалов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал красить Lada Granta в новый цвет «Капитан».