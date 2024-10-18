Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представлен самый мощный дорожный Ferrari

Ferrari представила флагманскую модель F80 с мотором на 1200 л.с.

close
Ferrari

Итальянский производитель суперкаров Ferrari представил новую флагманскую модель F80, которая пришла на смену Ferrari LaFerrari.

В отличие от предшественницы, которую приводил в движение мотор V12, новая F80 оснащена бензиновым двигателем V6 на 900 л.с. и тремя электромоторами. Суммарная мощность гибридной трансмиссии — 1200 л.с. В ходе разработки мотора инженеры увеличили давление в камере сгорания и перекалибровали коробку передач. Ferrari F80 стал самым мощным автомобилем, созданным за всю историю марки. До «сотни» он разгоняется за 2,15 с, а отметки в 200 км/ч достигает через 5,75 с.

Автомобиль снабжен подъемными дверями-«ножницами» и выдвижным антикрылом в задней части кузова. Кузов-монокок суперкара изготовлен из углеволокна и композитных материалов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал красить Lada Granta в новый цвет «Капитан».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами