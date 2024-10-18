Число погибших в ДТП в Приамурье увеличилось до четырех

Число погибших в результате ДТП, которое произошло с участием легкового автомобиля и грузовика с пиротехникой, выросло до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России деблокировали и вытянули искореженную легковушку из-под грузовика. В ней были тела женщины и двоих детей 8, 11 лет. При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность устанавливается», — заявили в министерстве.

Авария произошла на 1476-м километре федеральной автодороги «Амур». По информации Telegram-канала 112, авария произошла в селе Возжаевка, на заправке. Сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. После этого второй участник аварии завалился на бок и задел электрический провод. В результате машина загорелась вместе с фейерверками.

Очевидцы распространили в социальных сетях кадры с места ДТП — в темноте на трассе масштабно взрываются салюты.

Ранее грузовик с отказавшими тормозами устроил массовую аварию в Санкт-Петербурге.