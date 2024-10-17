Осужден водитель трамвая «Довлатов», наехавшего на пешеходов

В Санкт-Петербурге суд приговорил к двум годам лишения свободы водителя «умного трамвая» который с отказавшими тормозами наехал на пешеходов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Суд установил, что водитель Сергей Борщевский не проверил работоспособность всех видов тормозов трамвая «Довлатов». В результате трамвай наехал на трех пешеходов. Наезд произошел на Наличной улице в Санкт-Петербурге 12 апреля 2024 года.

«Он проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и техническому состоянию трамвая, выразившиеся в том, что, в нарушении требований инструкции, при выезде из депо не проверил действие всех видов тормозов, из-за чего своевременно не обнаружил неисправность тормозной системы трамвая», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также суд установил, что Борщевский совершил еще несколько ошибок при управлении. Водитель признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно и лишил права управления транспортными средствами на 1,5 года.

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