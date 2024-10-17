Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужден водитель трамвая «Довлатов», наехавшего на пешеходов

В Петербурге осудили водителя трамвая «Довлатов» с отказавшими тормозами

close
Пресс-служба Смольного

В Санкт-Петербурге суд приговорил к двум годам лишения свободы водителя «умного трамвая» который с отказавшими тормозами наехал на пешеходов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Суд установил, что водитель Сергей Борщевский не проверил работоспособность всех видов тормозов трамвая «Довлатов». В результате трамвай наехал на трех пешеходов. Наезд произошел на Наличной улице в Санкт-Петербурге 12 апреля 2024 года.

«Он проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и техническому состоянию трамвая, выразившиеся в том, что, в нарушении требований инструкции, при выезде из депо не проверил действие всех видов тормозов, из-за чего своевременно не обнаружил неисправность тормозной системы трамвая», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также суд установил, что Борщевский совершил еще несколько ошибок при управлении. Водитель признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно и лишил права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Ранее водителям объяснили, когда можно не садиться в патрульный автомобиль ДПС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами