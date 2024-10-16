Появились кадры задержания подозреваемого в подрыве авто в Москве

Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале оперативную съемку задержания подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы.

«Сотрудники Управления уголовного розыска московского Главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания», — говорится в сообщении канала.

Утром 15 октября самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали трое: владелец авто, его шестилетний сын и еще один мужчина. Момент подрыва самодельной мины на капоте авто опубликовал Telegram-канал 112.

Позже стало известно, что собственником машины является московский бизнесмен. Он учредитель и генеральный директор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший проект компании — бар «Гадкий койот».

Столичное управление СК возбудило уголовное дело по статье о покушении.

По информации ТАСС, задержанный был вместе с пострадавшим соучредителем 12 компаний, две из которых в настоящее время ликвидированы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в сеть попало видео взрыва на АЗС в Грозном.