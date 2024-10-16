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Стало известно, чего нельзя позволять мастерам в шиномонтаже

Автоэксперт Стасюк: процесс замены колес в шиномонтаже необходимо контролировать

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Антон Денисов/РИА «Новости»

При замене колес в небольших шинных мастерских следует контролировать весь процесс. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексея Стасюка. По его словам, в таких мастерских редко придерживаются стандартов выполнения работ.

«Если для установки шины (особенно с низким профилем или технологией RunFlat, что усложняет процесс) мастер прикладывает значительные усилия или просит помощи коллег, это повод насторожиться и удостовериться, что сама шина и диск при этом не получили повреждений от инструмента», — отметил эксперт.

Также в процессе балансировки надо обратить внимание, чтобы при вращении колеса на стенде не было биения, так называемой «восьмерки» — это явный признак необходимости правки диска.

Кроме того, у мастера следует уточнить, установлено ли давление в шинах согласно рекомендациям производителя автомобиля.

После установки собранных колес на автомобиль следует проследить контроль затяжки мастером каждого из колесных болтов динамометрическим ключом.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной» при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Кроме того, в ситуации, когда водителю нужно будет экстренно тормозить или совершить резкий маневр, то при такой резине возникает риск увеличения тормозного пути и ухода в занос.

Родионов добавил, что менять шины нужно, исходя из температуры воздуха на улице. По его словам, дожидаться первого снега или устойчивого минуса не стоит.

Ранее россиянам рассказали, почему на авто надо менять сразу все шины.

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