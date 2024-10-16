Стали известны новые подробности о новом лифтбеке FAW Bestune B70 для России

Новый лифтбек Bestune B70 будет предлагаться в России с двумя силовыми агрегатами. Об этом сообщает пресс-служба компании FAW.

Базовым станет турбомотор объемом 1,5 л (169 л. с.) с семиступенчатым «роботом». В гамму также войдет двухлитровый турбированный 224-сильный агрегат в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

В стартовую комплектацию войдут светодиодная оптика, 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа, 7-дюймовый дисплей приборной панели, панорамная крыша, многофункциональное кожаное рулевое колесо, климат-контроль, система бесключевого доступа, четыре подушки безопасности.

В более оснащенных версиях есть камеры кругового обзора, электропривод багажника, дополнительные боковые шторки безопасности спереди и сзади, передние парктроники и беспроводная зарядка для гаджетов.

В Китае автомобиль был представлен осенью 2023 года. Там он продается с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод только передний.

От прежней версии обновленный FAW Bestune B70 отличается двухъярусной передней оптикой, небольшой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, новыми бамперами, а также выхлопной системой с трапециевидными патрубками. В салоне — новая приборная панель и иной селектор коробки переключения передач.

Стоимость FAW Bestune B70 для российского рынка будет объявлена ближе к началу продаж.

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