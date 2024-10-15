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Автомобиль перевернулся в результате массовой аварии в Москве

Крупная автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве

Массовая автомобильная авария произошла в Москве на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 12-го км МКАД (в районе съезда № 11) произошло ДТП с участием 4 автомобилей, один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, грузовик ударил Ford C-Max, который пересек три полосы и ударился об отбойник. В машину также врезались два автомобиля, один из которых перевернулся.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Новорязанским шоссе осуществляется по двум полосам из пяти. В ведомстве посоветовали автомобилистам искать пути объезда проблемного участка дороги.

9 октября в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные «Gelly» и экскурсионный автобус без пассажиров. После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода.

Ранее в Иркутской области лежащий на дороге медведь стал причиной массовой аварии.

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