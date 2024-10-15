Tank поднял цены на свои автомобили в России

В России подорожали автомобили бренда Tank. Об этом 15 октября сообщает «Цена Авто».

Так, внедорожник Tank 300 во всех четырех комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей (плюс 1 — 1,2%). Цена модели варьируется от 4,25 до 4,85 млн рублей.

Модель Tank 500 в исполнении Urban получила прибавку в 50 тыс. рублей (+0,8%), а в версиях Adventure, Premium и Blacktrail — в 100 тыс. рублей (плюс 1,3 — 1,6%). Теперь внедорожник стоит от 6,35 млн до 7,8 млн рублей в зависимости от модельного года и исполнения.

До этого стало известно, что китайский концерн BYD объявил прием заказов на внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8 по цене от 400 тыс. до 500 тыс. юаней (5,39-6,74 млн рублей).

Автомобиль, дизайном передней части напоминающий японский Toyota Land Cruiser, доступен с шестиместной и семиместной компоновкой салона. Доступны три цвета кузова и два варианта отделки интерьера. Длина машины — 5195 мм, колесная база — 2920 мм. Он способен преодолевать брод глубиной 900 мм.

Внедорожник снабжен гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 268 л.с. и двумя электродвигателями. Суммарная мощность достигает 738 л.с., а запас хода на бензине и электричестве — 1,2 тыс. км. Только на электротяге автомобиль способен проехать до 125 км.

Ранее стало известно, что Solaris HC получил в России самую доступную версию.