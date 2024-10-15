Момент взрыва внедорожника Tank в Москве попал на видео

Момент подрыва самодельной мины на капоте авто попал на камеры. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 15 октября. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице. Взрывчатка была заложена со стороны водителя.

Пострадавших трое: шестилетний ребенок и двое мужчин. У мальчика рассечена голова, его госпитализировали. У водителя открытый перелом руки, еще один пострадавший получил осколочное ранение бедра.

Позже стало известно, что машина принадлежит столичному предпринимателю. Его профессиональная деятельность — одна из версий подрыва.

По данным Следственного комитета Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение). Ведомство также опубликовало видео с места происшествия.

Также появилась информация, что владелец взорванного автомобиля конфликтовал со своими сотрудниками из-за невыплаты зарплаты. В ближайшие дни бизнесмен и соучредители его компаний собирались встретиться, чтобы обсудить этот вопрос. Правоохранителями рассматривается версия, что работники могли отомстить бизнесмену.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств.