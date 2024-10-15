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Владелец подорванного внедорожника не платил зарплату своим сотрудникам

Mash: владелец Tank конфликтовал со своими сотрудниками из-за долгов по зарплате

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СК РФ по городу Москве

Владелец подорванного сегодня в Москве автомобиля Tank конфликтовал со своими сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«У пострадавшего владельца Tank Виктора Мишачева были конфликты с сотрудниками его заведений из-за невыплат зарплат. Вероятно, подчиненные могли отомстить — такую версию сейчас в том числе рассматривают правоохранители», — говорится в сообщении канала.

По информации Mash, в одном из ресторанов он и его соучредители сильно задолжали персоналу. Из-за этого даже начались разборки. В ближайшие дни было запланировано собрание, чтобы обсудить вопрос.

Инцидент произошел 15 октября. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице. Взрывчатка была заложена со стороны водителя.

Пострадавших трое: шестилетний ребенок и двое мужчин. У мальчика рассечена голова, его госпитализировали. У водителя открытый перелом руки, еще один пострадавший получил осколочное ранение бедра.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит столичному предпринимателю. Его профессиональная деятельность — одна из версий подрыва.

По данным Следственного комитета Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение). Ведомство также опубликовало видео с места происшествия.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств.

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