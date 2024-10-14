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Стала известна дата продаж Lada Aura

АвтоВАЗ запустит продажи Lada Aura в ноябре этого года

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gleb/platesmania.com

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» запустит продажи Lada Aura в ноябре. Об этом сообщает «Российская газета».

К ноябрю дилеры получат новую модель во всех доступных комплектациях. Lada Aura будут продавать от 2,6 млн рублей. Цену более чем в 3 млн рублей установят на максимально оснащенную версию модели.

До этого «АвтоВАЗ» показал на видео процесс сборки удлиненного седана Lada Aura.

На кадрах виден неокрашенный кузов на роботизированной линии сварки, затем его погружают в ванну с грунтовкой для катафорезного грунтования и отправляют в цех окраски, где роботы наносят на кузов лакокрасочное покрытие. На видео показана окраска седана в черный цвет. После этого автомобили поступают в сборочный цех, где проходят по конвейеру вместе с седанами и универсалами Lada Vesta.

Ранее россиянам рассказали, сколько будет стоить минивэн Lada.

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