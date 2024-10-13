В Раменском водитель автобуса избил подростка

В городе Раменское Московской области водитель автобуса избил подростка из-за отсутствия оплаты за проезд. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главного следственного управления.

В ведомстве рассказали, что инцидент случился 11 октября. Юноша обратился к водителю автобуса с просьбой довезти его бесплатно, поскольку нечем было заплатить за проезд. Но когда поездка завершилась, мужчина потребовал оплаты. Не получив ее, он избил подростка, отметили в СК. За юношу вступились прохожие.

В областной прокуратуре уточнили, что подросток ехал на автобусном маршруте №47.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам хулиганства (статья 213 УК РФ).

В начале октября в Улан-Удэ между водителем автобуса и подростком произошел конфликт из-за 30 рублей. Мальчик вышел из маршрутки на остановке и сообщил водителю, что рассчитался за проезд переводом с карты. Однако оплата не прошла. Тогда мужчина догнал подростка, грубо схватил его за одежду и начал требовать 30 рублей. Пассажиры предлагали шоферу оплатить проезд за школьника, но мужчина не слушал замечания в свой адрес.

Ранее сообщалось, что в Казани водитель автобуса врезался в столб, чтобы спасти перебегавшую дорогу девочку.