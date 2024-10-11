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Сибирячка разбила палкой машину бывшего кавалера и попала на видео

В Новосибирске женщина разбила палкой авто бывшего мужчины и попала на видео

В Новосибирске женщина ночью разбила палкой Lada мужчины из-за его измены. Об этом сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне ОбьГЭС. На опубликованном видео видно, что женщина нанесла несколько сильных ударов палкой по стеклам припаркованного ВАЗ-2108, из-за чего они разбились. После этого она с силой метнула палку в салон.

После того, как видео опубликовали в соцсетях, его предполагаемая героиня пояснила в комментариях, что причиной инцидента стал конфликт с бывшим кавалером из-за измены.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили изданию, что в полицию не поступало заявлений о повреждении имущества. Сотрудники ОВД «Советский» ведут проверку по факту инцидента.

До этого появилось видео с хорьком, который проехал в троллейбусе в Уфе.

Ранее на видео попал момент спасения российского дальнобойщика на границе с Китаем.

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