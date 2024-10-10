В Москве парализовало движение из-за массового ДТП с грузовиком

В Москве из-за массовой аварии с грузовиком оказалось затруднено движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Юго-Восточной хорде (в районе Перово) столкнулись несколько автомобилей с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Подробности ДТП выясняются. В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого генеральное консульство РФ в Анталье заявило о трех раненых в аварии с автобусом в Турции россиянах.

Туристы получили ранения во время ДТП в курортном районе Фетхие в провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских туристов в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.

Ранее в Подмосковье арестовали водителя грузовика после массовой аварии на трассе М-2.