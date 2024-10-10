В Россию привезли бюджетный кроссовер Kia

В Россию по параллельному импорту привезли кроссовер Kia Seltos, который относительно других цен на рынке считается бюджетным. Об этом пишет журнал «За Рулем» со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.

«Возможны два варианта Kia Seltos: с мотором 1.5 (115 л.с.) или 2.0 (149 л.с.). В обоих случаях – вариатор и передний привод. Происхождение первого варианта, скорее всего, китайское – СП Dongfeng-Kia. Второй – завод «Сарыаркаавтопром» в Казахстане, где рестайлинговый Seltos выпускают с 2023 года», — заявил он.

В первом случае модель оснащается турбодвигателем G4LH 1.5 линейки Smartstream, который крайне требователен к качеству топлива и масла. Во втором — автомобиль получил популярный «атмосферник» G4NA серии Nu. Зиновьев добавил, что устанавливаемый вариатор C0GF1 довольно надежен, однако могут возникнуть проблемы с ремонтом агрегата из-за его редкости.

В России Kia Seltos продают от 3,1 млн рублей.

До этого Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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