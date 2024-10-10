Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны технические данные кроссовера Soueast S09 для России

Автобренд Soueast раскрыл характеристики кроссовера S09 для российского рынка

close
Soueast

Китайский автопроизводитель Soueast объявил технические характеристики флагманского кроссовера S09. Продажи модели на российском рынке начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Габариты Soueast S09 составляют 4858×1925×1795 мм, колесная база — 2850 мм. Спереди установлены стойки «МакФерсон», сзади подвеска независимая многорычажная.

На российском рынке новый Soueast S09 будет доступен с двумя бензиновыми турбодвигателями: 1,6-литровым и семиступенчатым роботом с передним приводом, а также с двухлитровым агрегатом (197 л.с). Второй будет предлагаться с системой полного привода и восьмиступенчатым автоматом с гидротрансформатором либо с семиступенчатым роботом.

До этого автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, стоит ли переплачивать за Renault Arkana вместо Duster.

«Arkana можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный — в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера», — сказал эксперт.

По его словам, у кроссоверов одинаковые моторы. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Ресурс силовых агрегатов — 300 и 200 тыс. километров соответственно.

Ранее стало известно о подорожании услуг шиномонтажа в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами