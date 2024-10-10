Стали известны технические данные кроссовера Soueast S09 для России

Китайский автопроизводитель Soueast объявил технические характеристики флагманского кроссовера S09. Продажи модели на российском рынке начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Габариты Soueast S09 составляют 4858×1925×1795 мм, колесная база — 2850 мм. Спереди установлены стойки «МакФерсон», сзади подвеска независимая многорычажная.

На российском рынке новый Soueast S09 будет доступен с двумя бензиновыми турбодвигателями: 1,6-литровым и семиступенчатым роботом с передним приводом, а также с двухлитровым агрегатом (197 л.с). Второй будет предлагаться с системой полного привода и восьмиступенчатым автоматом с гидротрансформатором либо с семиступенчатым роботом.

До этого автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, стоит ли переплачивать за Renault Arkana вместо Duster.

«Arkana можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный — в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера», — сказал эксперт.

По его словам, у кроссоверов одинаковые моторы. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Ресурс силовых агрегатов — 300 и 200 тыс. километров соответственно.

Ранее стало известно о подорожании услуг шиномонтажа в России.