«КамАЗ» показал инновационный грузовик, которому не нужна солярка и бензин

Автопроизводитель «КамАЗ» представил вице-премьеру Александру Новаку свой новый водородный грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Вице-премьеру Александру Новаку на «Электрозаводе» показали грузовик на водородных топливных элементах «КамАЗ-53193». Грузоподъёмность машины составляет более 20 тонн, она может проехать 400 км на водороде.», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что продажи грузовых автомобилей в августе снизились в России на 32,6% в сравнении с тем же месяцем 2023 года.

За август в России было реализовано 10,9 тыс. новых грузовых автомобилей, в том же месяце годом ранее было продано 16 тыс. грузовиков, эта цифра стала историческим рекордом.

На первом месте по продажам грузовиков в августе оказался китайский бренд Sitrak, реализовавший 1,77 тыс. машин. За ним следует отечественный «КамАЗ», продавший 1,67 тыс. машин. За ними следуют китайские Shacman, Dongfeng и FAW. Они реализовали в августе 1,59 тыс., 1,05 тыс. и 936 грузовиков соответственно.

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