Стало известно, когда в России появится новая модель Oting с необычным кузовом

Китайская компания Oting в 2025 году начнет продажи в России новой модели Palasso. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Впервые на российском рынке появится автомобиль с кузовом пикап-хардтоп в заводском исполнении. Автомобиль создан на базе пикапа Navara», — говорится в сообщении.

Основные габариты автомобиля составляют 5277 мм в длину, 1864 мм в ширину и высота — 1989 мм. Колесная база — 3150 мм. Кроме того, объем багажника составит 2150 литров.

Цены и комплектации на Oting Palasso будут объявлены ближе к моменту старта продаж, запланированному на первый квартал 2025 года.

До этого стало известно, что автоконцерн Great Wall Motor запустит в России продажи гибридного минивэна Wey 80.

Новинка станет первой моделью бренда в этом сегменте на рынке РФ. Минивэн появится в автосалонах до конца года в двух версиях - в шестиместной Business Lounge с удлиненным кузовом и семиместной Premium. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором на 152 л.с. и двумя электродвигателями на 95 л.с. и 52 л.с. Wey 80 будет доступен с полным приводом.

Среди опций авто - сиденья с функцией «нулевой гравитации», «зимний» пакет, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран мультимедиа и т.д.

Ранее сообщалось, что внедорожник Lexus LX впервые за свою историю стал гибридом.