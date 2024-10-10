Илон Маск рассказал, что ждет человечество через 50 лет

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что ждет весь транспорт в течение ближайших 50 лет. Своим мнением он поделился в соцсети X.

В посте Маск обратил внимание на информацию о том, что темпы развития транспорта заметно ускорились за последние века. Так, человечеству долгое время было доступно только передвижение верхом на лошади, но к 1970 году видов транспорта стало гораздо больше.

«И весь транспорт станет полностью автономным в течение 50 лет», — заявил Маск.

До этого сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США.

Его состояние оценивается в $244 млрд. При этом за последний год предприниматель «обеднел» на $7 млрд.

Второе место в списке богатейших людей США занял основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $197 млрд. На третьем месте — Марк Цукерберг, состояние которого достигло $181 млрд благодаря резкому росту стоимости акций компании.

Ранее Илон Маск предупредил об исчезновении бензинового транспорта.