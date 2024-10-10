Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подорожании услуг шиномонтажа в России

Fit Service: цены на сезонный шиномонтаж увеличились на 10%

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В России цены на сезонный шиномонтаж выросли на 10–12%. Об этом «Газете.Ru» заявил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, на конечную стоимость услуги влияет инфляция и дефицит работников СТО.

«Услуги шиномонтажа в этом году обойдутся дороже для автовладельцев на 10-12%, что соответствует уровню инфляции. Помимо этого на рост цен влияет и ситуация с кадрами. Чтобы платить достойные зарплаты, автосервисы вынуждены повышать цены», — сказал Родионов.

По словам эксперта, в этом году сезон смены летних шин на зимние начался раньше, так как в части регионов установились низкие температуры. К тому же, водители не хотят дожидаться резких заморозков, когда из-за погодных изменений случается множество мелких автоаварий.

Автовладельцам следует приезжать на шиномонтаж всегда немного заранее. Если в регионе установилась устойчивая температура +7 °C, то можно менять покрышки. К тому же, заблаговременная их замена поможет сэкономить деньги, так как некоторые СТО сильно завышают цены в сезон повышенного спроса, предупредил специалист.

Ранее россиянам рассказали, почему на авто надо менять сразу все шины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами