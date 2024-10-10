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Названа стоимость владения BMW 7-Series

НАПИ: за пять лет владения BMW 7-Series придется отдать почти 7 млн рублей

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Vova 415/Shutterstock/FOTODOM

За пять лет владения автомобилем BMW 7-Series 730Ld xDrive Base придется отдать 6,9 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Аналитики отмечают, что стоимость самого авто составляет 11 млн рублей. За год владения машиной придется отдать 1,3 млн рублей, а за 1 км — 92,4 рублей.

В стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. Все техобслуживание BMW 7-Series обойдется в 300 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что владельцу китайского кроссовера Geely Monjaro Luxury придется отдать 2,74 млн рублей за пять лет владения автомобилем.

За год стоимость владения Geely Monjaro Luxury составит 547,8 тыс. рублей. В месяц показатель равняется 45,7 тыс. рублей, а за один километр — 36,52 рубля.

В России новый Geely Monjaro в комплектации Luxury продается за 3,8 млн рублей с учетом скидок.

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