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Стало известно, какие китайские автомобили чаще всего импортируют в Россию

Самым популярным импортируемым авто в Россию стал кроссовер Geely Monjaro

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Geely

Около 104,2 тыс. новых автомобилей импортировано в Россию в сентябре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что почти 80% новых легковых автомобилей в сентябре было ввезено из Китая, 7,7% — из Киргизии, 6,4% — из Белоруссии, 4,2% — из Казахстана.

Больше всего в РФ в сентябре импортировали машины моделей Geely Monjaro, Geely Atlas, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6.

До этого стало известно, что в России по цене китайского автомобиля можно купить машину, ввезенную по схеме параллельного импорта. Среди популярных — Suzuki Baleno, Chevrolet Onyx, Hyundai Santa Fe и Samsung QM6.

Suzuki Baleno — небольшой хетчбэк третьего поколения, который выпускается с 2022 года. Стоимость автомобиля 2025 года составляет от 2,5 млн рублей.

Альтернативой может стать седан Chevrolet Onix, который выпускается в Узбекистане. Такую машину можно купить за 1,7-2,2 млн рублей.

Кроссовер Hyundai Santa Fe нового, пятого по счету поколения официально продается в Корее и Казахстане. В Россию завозятся экземпляры из обеих стран. Цены начинаются от 5,7 млн рублей.

Автомобиль Samsung QM6 известен также под другим названием — Renault Koleos. В июне 2024 года было представлено третье поколение модели. В основе конструкции кроссовера лежит китайский Geely Monjaro. Цены в России — от 3 млн рублей.

Ранее в России представили новый метановый кроссовер.

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