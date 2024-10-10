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Россиянам назвали пять приличных авто за 200 тысяч рублей

«Автовзгляд»: за 200 тысяч рублей в РФ продают неплохие Ford Focus и Lada Kalina

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Sue Thatcher/Shutterstock/FOTODOM

Купить в России приличный подержанный автомобиль можно с бюджетом до 200 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

Один из таких автомобилей — Ford Focus 2005 года выпуска за 195 тыс. рублей. Машина презентабельна, днище, пороги и низ дверей — целые. Пробег — 314 тыс. километров. Комплектация Comfort.

Еще один экземпляр — Volkswagen Polo 2003 года выпуска. Его можно купить за 200 тыс. рублей. Машина с момента выпуска проехала 325 тыс. километров. Автомобиль с механической коробкой передач.

Следующая машина — Geely MK Cross 2013 года с пробегом 149 тыс. километров. Цена — 170 тыс. рублей. Машина с кожаным салоном оснащена подушками безопасности, противотуманными фарами, аудиосистемой.

Седан Chevrolet Lanos 2009 года выпуска с МКП стоит 183 тыс. рублей. Пробег — 148 тыс. километров. В оснащение входит кондиционер.

Неплохим вариантом для поклонников отечественного автопрома является Lada Kalina 2013 года выпуска. Машина обойдется в 188 тыс. рублей. Возможен торг. Пробег автомобиля за 11 лет составил 168 тыс. километров.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

Ранее россиянам рассказали, сколько будет стоить минивэн Lada.

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