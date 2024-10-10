Президент России Владимир Путин похвалил новую модель Lada Aura, серийное производство которой началось на «АвтоВАЗе». Об этом сообщает ТАСС.

«На машинке я прокатился не так давно — летом. И она — без всякого преувеличения, говорю это искренне — она мне понравилась», — рассказал Путин.

По его словам, машина хорошо управляется и двигатель достаточно мощный.

До этого Путин по видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки премиального автомобиля Lada Aura.

Сборка автомобиля будет производиться на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

«Здорово! Я вас с этим поздравляю — вас и весь коллектив автовазовцев», — поздравил Путин коллектив завода по видеосвязи.

До этого стало известно, что базовая версия автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Lada Vesta, будет продаваться на российском рынке за 2,6-2,8 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели. В ней будут некоторые компоненты от Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял ранее, что цена Lada Aura превысит 3 млн рублей.

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