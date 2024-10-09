Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные мотоциклы в России

«Автостат»: самым популярным мотоциклом в России стал Racer RC300

close
Bulkin Sergey/Global Look Press

В России за 9 месяцев 2024 года было продано 39,2 тыс. новых мотоциклов, что на 58% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В модельном рейтинге первенствует мотоцикл Racer RC300 с результатом 1,97 тыс. единиц. Кроме него, отметку в 1 тысячу единиц удалось превзойти только четырем моделям: Regulmoto Sport (1,64 тыс. ед.), Racer RC250 (1,56 тыс. ед.), Motoland XL250 (1,49 тыс. ед.) и Motoland XF300 (1,25 тыс. ед .).

До этого зимнюю версию мотоцикла Aurus Merlon представили на Петербургском международном газовом форуме.

Зимний вариант мотоцикла Aurus Merlon выделяется своим футуристическим дизайном бокового прицепа. Внутри него находится дополнительная тягово-аккумуляторная батарея, которая увеличивает запас хода в холодное время года и обеспечивает лучшую развесовку мотоцикла. В комплектацию мотоцикла входит подогрев рукояток руля и сидения, бесключевой доступ и система ABS. Электродвигатель разрабатывается в партнерстве с крупной российской компанией, специализирующейся на создании аналогичных компонентов разной сложности.

Пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт (190 л.с.), а максимальная скорость установлена на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч не превышает 3,7 с. Запас хода Merlon — 200 км.

Ранее сообщалось, что в России открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами