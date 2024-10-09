Спецслужбы Смоленска оцепили центр города из-за подозрительной машины у здания МВД

Спецслужбы Смоленска оцепили центральную часть города из-за припаркованного у здания местного МВД автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Машина была накрыта тентом.

«Машину заметили еще днем. На место вызвали саперов и кинологов, улицу Дзержинского перекрыли. Спецы исследовали авто и обнаружили, предположительно, СВУ. Следом — взорвали. Не исключено, что это учения, но в МВД региона ситуацию не комментируют», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. На хозяйке авто числится 75 штрафов за нарушение ПДД.

Ранее в Москве водитель уничтожил свой Infiniti в ДТП, убежал в барбершоп и избил ребенка.