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Начались продажи Lada Vesta с российской системой стабилизации

В России начались продажи Lada Vesta с системой стабилизации

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Lada

«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж Lada Vesta с локализованной в России системой курсовой устойчивости ESC и другими опциями.

«ESC (electronic stability control) вернулась на Lada Vesta благодаря локализации в РФ. Система входит в состав базового оснащения Lada Vesta, повышает комфорт и безопасность и позволяет наиболее полно реализовать потенциал автомобиля, особенно в сложных дорожных и погодных условиях», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

Среди опций, которые вернулись в оснащение Lada Vesta, — боковые подушки безопасности, датчик света и дождя, электропривод для складывания зеркал, трехступенчатый обогрев сидений, передний парктроник и камера заднего вида с динамическими линиями, показывающими траекторию движения. Также на Lada Vesta появилась система контроля слепых зон.

Стоимость набора новых опций, в зависимости от комплектации машины, от 11 тыс. рублей до 74 тыс. рублей.

Ранее стало известно, когда в модельной линейке Lada появится новый минивэн.

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