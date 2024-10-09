Представлен удлиненный Duster — кроссовер Dacia Bigster

Принадлежащая концерну Renault марка Dacia представила кроссовер Dacia Bigster. В отличие от Dacia Duster, относящегося к сегменту B, новый Bigster, схожий с ним по дизайну, выступит в сегменте C.

«Новый Bigster поставляется с 17-дюймовыми или 18-дюймовыми легкосплавными дисками в стандартной комплектации, а 19-дюймовые диски с графическим дизайном доступны в качестве опции с топовой комплектацией Journey. В более высоких комплектациях клиенты могут выбрать черную крышу», — отмечается в релизе Dacia.

Автомобиль построен на той же платформе CMF-B, что и Duster. Он получил гибридную силовую установку суммарной мощностью 155 л.с. с бензиновым турбомотором мощностью 107 л.с., электродвигателем на 50 л.с. и стартер-генератором. Также для Bigster доступны бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и его газовая версия.

Автомобиль поступит в продажу в начале 2025 года по цене менее €25 тыс. (₽2,6 млн), уточняет Automotive News Europe.

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