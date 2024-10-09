Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представлен удлиненный Duster — кроссовер Dacia Bigster

Renault показала новый кроссовер Dacia Bigster

close
Dacia

Принадлежащая концерну Renault марка Dacia представила кроссовер Dacia Bigster. В отличие от Dacia Duster, относящегося к сегменту B, новый Bigster, схожий с ним по дизайну, выступит в сегменте C.

«Новый Bigster поставляется с 17-дюймовыми или 18-дюймовыми легкосплавными дисками в стандартной комплектации, а 19-дюймовые диски с графическим дизайном доступны в качестве опции с топовой комплектацией Journey. В более высоких комплектациях клиенты могут выбрать черную крышу», — отмечается в релизе Dacia.

Автомобиль построен на той же платформе CMF-B, что и Duster. Он получил гибридную силовую установку суммарной мощностью 155 л.с. с бензиновым турбомотором мощностью 107 л.с., электродвигателем на 50 л.с. и стартер-генератором. Также для Bigster доступны бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и его газовая версия.

Автомобиль поступит в продажу в начале 2025 года по цене менее €25 тыс. (₽2,6 млн), уточняет Automotive News Europe.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» не планирует повышать цены на Lada до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами