Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не планирует повышать цены на автомобили Lada до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Мы не планируем до конца года повышать цены на наши автомобили», — сказал он.

Соколов при этом отметил, что с начала года цены на автомобили Lada были проиндексированы на 4,3%.

До этого стало известно, что в сентябре 2024 года в России семь автомобильных марок повысили цены на автомобили.

Марка Jaecoo подняла цены на две версии кроссовера J7, они подорожали на 50 тыс. рублей и 49,9 тыс. рублей соответственно. На 20 тыс. рублей подорожал кроссовер Belgee X70, а также седан Geely Emgrand и кроссовер Geely Atlas Pro. Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro подорожал в двух комплектациях на 10-15 тыс. рублей. GAC увеличил цены на все комплектации, кроме базовых, у кроссоверов GS3 и GS8.

Также в сентябре подорожали на 80 тыс. рублей грузовики Sollers Argo в исполнении 3.5Т и УАЗ «Профи» (на 50-149 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» призвал защитить Россию от дешевых иномарок.