Россиянам назвали самые популярные подержанные кроссоверы

В России самым популярным подержанным кроссовером на вторичном рынке в сегменте от 1 млн до 3 млн рублей стал Hyundai Creta. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру».

Так, на первом месте находится Hyundai Creta 2016–2020 годов выпуска, ее средняя стоимость составляет 1,81 млн рублей. Следом идут два Volkswagen Tiguan — 2011–2018 годов за 1,53 млн рублей и 2016–2021 годов за 2,57 млн рублей.

Четвертое место занимает Renault Duster (2015–2021 годы; 1,46 млн рублей), пятое место у Kia Sportage (2010–2014 годы; 1,44 млн рублей). Далее идут Nissan Qashqai (2013–2019 годы; 1,74 млн рублей) и еще один Renault Duster (2010–2015 годы; 1,05 млн рублей).

До этого стало известно, что самой востребованной подержанной иномаркой в бюджете до 1 миллиона рублей у россиян стал Ford Focus второго поколения.

Средняя цена подержанного Ford Focus II в России составляет 503,7 тыс. рублей. На втором месте Renault Logan (421,4 тыс. рублей). Третье место у Hyundai Solaris (834,4 тыс. рублей).

В топ-5 также попал Ford Focus III поколения, выпускавшийся в период с 2011 по 2015 год, а также Chevrolet Lacetti. Кроме того, в список популярных вошли Daewoo Matiz, Volkswagen Polo, Kia Rio, Chevrolet Lanos и Opel Astra.

Также, на российском рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобиль Chevrolet Cruze. В среднем он уходит за 30 дней. Цена — 770 тыс. рублей.

Второе место занимают отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно.

Среди лидеров можно отметить выпускавшийся в Узбекистане Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и третье поколение кроссовера Kia Sportage (1,4 млн рублей). Эти машины покупают в среднем за 32 дня.

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