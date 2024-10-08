В Москве водитель уничтожил свой Infiniti в ДТП, убежал в барбершоп и избил ребенка

В столице водитель Infiniti на Курьяновской набережной влетел в столб и дерево, а затем сразу ушел стричься в барбершоп. Об этом сообщает агенство «Москва».

По данным издания, автомобиль сначала выехал на тротуар, затем врезался в столб, после чего проехал еще 50 метров и напоролся на дерево. Несмотря на аварию, водитель с другом сразу пошли стричься в барбершоп. Вернувшись, они избили ребенка, который снимал машину на камеру. Затем мужчины вступили в конфликт с прибывшими полицейскими. Одного из них задержали.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники.

Ранее на видео попала пробка в 20 км в Подмосковье из-за ДТП с фурами.