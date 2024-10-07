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Комитет СФ поддержал лишать водителей прав за скрытые номера на 1,5 года

Комитет СФ одобрил инициативу лишать на 1,5 года прав водителей за скрытые номера

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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Комитет Совета Федерации одобрил инициативу лишать водителей прав на срок до 1,5 года за скрытые госномера. Об этом сообщает РИА Новости. Также Совфед рекомендовал к одобрению законопроект на заседании 9 октября.

Согласно ему, водителей за использование различных средств для сокрытия госномеров предлагается наказывать лишением прав с конфискацией приборов (рамок-«перевертышей»). За повторное нарушение у автомобилистов снова отберут права на тот же срок.

Сейчас за сокрытие номеров водителей штрафуют на 5 тыс. рублей или лишают прав на срок до трех месяцев.

В октябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, существенно ужесточающий наказание за скрытие номеров на автомобиле.

Для вступления в силу принятый законопроект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Поправками в КоАП применение устройств для скрытия номерных знаков выведено в отдельный состав административного правонарушения.

До этого Колодочкин заявил, что при выборе автомобильной аккумуляторной батареи покупать надо самую тяжелую.

«Никогда не берите батареи с привлекательными ценниками. Это говорит о том, что продавец заказал на каком-то предприятии партию АКБ, напоминающих брендовые, но при этом почти «пустые» внутри. Грубо говоря, в такие АКБ недокладывают свинца. Выявить подобные батареи легко методом взвешивания: проверьте массу нескольких АКБ и покупайте самую тяжелую» — сказал эксперт.

По словам эксперта, покупая аккумулятор надо посмотреть страну-изготовителя. Некоторые импортные батареи сейчас поступают в Россию без этикеток, и продавцы наклеивают свои в зависимости от спроса.

Ранее россиянам рассказали о недопустимых вмешательствах в автомобиль.

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