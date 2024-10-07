На видео попала 10-километровая пробка из-за ДТП с самосвалом в Подмосковье

В Подмосковье из-за самосвала, который спровоцировал массовое ДТП, образовалась 10-километровая пробка. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

«Из-за ДТП, судя по картам, собралась 10-километровая пробка. Она начинается с поворота на Данковское шоссе и заканчивается у съезда в деревню Панькино», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что в пробке застряло большое количество фур.

Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

По данным СМИ, всего водитель большегруза протаранил 12 автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

О том, по какой причине произошла авария, неизвестно. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее продавец грузовика, смявшего 12 авто в Подмосковье, назвал свою версию трагедии.