Продавец грузовика, смявшего 12 авто в Подмосковье, назвал свою версию трагедии

Компания-дистрибьютор Gross ответила на критику китайских грузовиков, продажей которых она занимается, после массового ДТП с Howo T5G в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В компании заявили, что прежде не получали жалоб на тормозную систему в грузовиках из КНР. При этом в соцсетях пользователи пишут, что даже при смене колодок «машина тормозит очень плохо, педаль мягкая и нет упора».

«Таких случаев не было. Howo T5G – это еще более усовершенствованная модель, у нее другое качество стали кузова, тормозная система отличная у нее, не было таких нареканий. Если не надрывать, не перегружать ее, с ней все будет хорошо. У модели еще есть дополнительная тормозная система в разных комплектациях. Может, она была перегружена, может, тормоз не так эксплуатировался», — заявили в компании.

Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

По данным СМИ, всего водитель большегруза протаранил 12 автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

О том, по какой причине произошла авария, неизвестно. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось новое видео с места жесткого ДТП с самосвалом в Подмосковье.